В Китае госчиновнику-коррупционеру вынесли смертный приговор [ Редактировать ]
В КНР экс-директора государственного предприятия China Huarong Лай Сяоминю казнили за взяточничество, растрату и двоеженство.
Судом было постановлено, что он незаконно растратил 25 миллионов юаней, что эквивалентно 3,9 миллионам долларам. К тому же, Сяоминь получил незаконную выгоду в размере 1,79 миллиардов юаней (около 280 миллионов долларов), кроме того чиновник жил с другими женщинами, не смотря на то, что у него была законная супруга.
Отмечается, что местные СМИ утверждали, что Лай Сяоминь имел более 100 квартир и такое же число любовниц. Также он устраивал женщин на высокие должности в 33 предприятиях. При этом, сам осужденный заявил, что не потратил ни копейки из взяток, а хотел сохранить их для собственных детей.
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Кроме того, южнокорейское СМИ сообщает о возможной казни супруги Ким Чен Ына. 31-летняя жена Ким Чен Ына не выходила в свет более девяти месяцев.
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