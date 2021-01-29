В КНР экс-директора государственного предприятия China Huarong Лай Сяоминю казнили за взяточничество, растрату и двоеженство.

Судом было постановлено, что он незаконно растратил 25 миллионов юаней, что эквивалентно 3,9 миллионам долларам. К тому же, Сяоминь получил незаконную выгоду в размере 1,79 миллиардов юаней (около 280 миллионов долларов), кроме того чиновник жил с другими женщинами, не смотря на то, что у него была законная супруга.

Отмечается, что местные СМИ утверждали, что Лай Сяоминь имел более 100 квартир и такое же число любовниц. Также он устраивал женщин на высокие должности в 33 предприятиях. При этом, сам осужденный заявил, что не потратил ни копейки из взяток, а хотел сохранить их для собственных детей.

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Кроме того, южнокорейское СМИ сообщает о возможной казни супруги Ким Чен Ына. 31-летняя жена Ким Чен Ына не выходила в свет более девяти месяцев.

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