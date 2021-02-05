В Україні негода знеструмила майже 200 населених пунктів [ Редактировать ]
189 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду. Потужний вітер вирував у семи регіонах, там спрацювали системи аварійного відключення електрики. Найбільше потерпали центральні та північні області.
І після доби відлиги знову повертаються морози. Впродовж кількох наступних діб температура подекуди впаде до мінус 23. Через ожеледицю пішоходам і водіям варто бути надзвичайно обачними.
У Департаменті освіти Києва закликали вчителів за можливості перейти на дистанційне навчання. А ще синоптики попередили про завірюхи у більшості регіонів.
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