А в Україні посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Відповідні законопроєкти вже пройшли перше читання в парламенті. Зміни стосуються як водіїв, так і пішоходів, Особливо любителів кермування напідпитку. Як саме - розкаже Даніїл Снісар

Десятки жертв, а покараних - одиниці. Лише за минулий рік в Україні понад півтори тисячі українців зазнали тяжких травм через ДТП, спровоковані водіями на підпитку. Кількість смертельних випадків шокує не менше.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції:

За минулий рік сталося 4522 ДТП за участі водіїв, які керували у стані сп'яніння. На превеликий жаль в таких ДТП загинули 103 людини. Насправді, ця статистика є кричущою і вона говорить про ту величезну проблематику, яка є у сфері безпеки дорожнього руху, яка саме пов'язана з керуванням у стані сп'яніння.

Та вже незабаром ситуація може змінитися. Принаймні на це розраховують у парламенті. Любителям хильнути за кермом готують сюрприз. Зокрема, в Раді вже пройшли перше читання 4 законопроєкти щодо посилення покарання для водіїв, які порушують ПДР. Особливо нетверезих. Якщо сіли п'яними за кермо - готуйтеся викласти понад 10 тисяч гривень штрафу.

Костянтин Варшавський, юрист:

За перший проступок - 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо у той же рік ловлять у другій чи третій раз - там 1200 і 2400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян йде штраф відповідно. Коли водія в третій раз будуть зупиняти за порушення в стані алкогольного сп'яніння - йому світить близько 40 тисяч гривень штрафу. Водій втрачає можливість володіти посвідченням строком на 10 років.

А ще п'яного водія зможуть заарештовувати на 10 діб. Юристи зазначають: є серед запропонованих нововведень і спірні. Наприклад, у разі запровадження нових правил - водії будуть змушені не просто пред'являти водійське посвідчення співробітникам поліції, а й передавати.

Костянтин Варшавський, юрист:

Що за собою тягне, знову ж таки, певні нюанси. Оскільки, багато хто знає, що поліцейський, отримуючи посвідчення, можуть одразу направитися до службового автомобіля, для того, щоб виписати адмінпротокол. А водій вже не має права потрапити в даний автомобіль, тому що це буде вважатися порушенням закону, вже кримінальним.

Автори згаданих законопроєктів стверджують - керувалися кращими закордонними практиками. І справді, наприклад, у США за керування на підпитку покарання - суворе. Перше затримання, порівняно легкий злочин зі штрафом до тисячі доларів і, можливо, до 10 діб за ґратами. За другий випадок загрожує 5 тисяч доларів штрафу і громадські роботи. А от починаючи з третього - покарання і в'язниця, і конфіскація авто, і позбавлення прав, іноді довічне.

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Залежно від серйозності порушення можуть тимчасово заборонити керувати авто або позбавити водійських прав.

В Україні ж позбавлення водійських прав радше вийняток, ніж правило. Тож винуватці тяжких ДТП, у тому числі й нетверезих, часто порушують повторно. Аби цього не сталося, новим законом депутати також хочуть дозволити поліції проведення рейдів "тверезості". З 22 до 8 ранку, правоохоронці зможуть вибірково зупиняти водіїв для перевірки на стан алкогольного сп'яніння.