Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения. Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - отметил глава Кабинета министров.

Кроме того, ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства пойдут на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.

Ранее Ляшко рассказал о производстве украинской вакцины.