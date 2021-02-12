Украина получит 50 млн евро на закупку вакцин [ Редактировать ]
Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения. Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - отметил глава Кабинета министров.
Кроме того, ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства пойдут на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.
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