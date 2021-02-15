В Ираке выявили первые случаи "британского" штамма COVID [ Редактировать ]
В Ираке выявили "британскую" мутацию коронавируса. Заражение новым штаммом выявили уже у нескольких человек.
"К сожалению, правительственные лаборатории обнаружили генетические мутации болезни COVID-19, обнаружив ее новый быстро распространяемый штамм в Ираке", - заявил министр здравоохранения Ирака Хасан аль-Тамими.
Он отметил, что новый штамм, который распространился в стране, из Великобритании.
При этом он добавил, что штамм был обнаружен у нескольких иракских детей, но не назвал общего количества лиц, которым поставили диагноз COVID-19 с "новым штаммом".
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 16 или 17 февраля COVID-вакцины уже точно будут в Украине и начнется массовая вакцинация украинцев.
Также мы писали о том, что ЕС разрабатывает сертификаты о вакцинации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения
Питер Дасзак заявил, что, вероятно, новый вирус имеет животное происхождение
Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о болезни
В пятницу, 12 февраля, стало известно, что в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов