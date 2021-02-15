В Ираке выявили "британскую" мутацию коронавируса. Заражение новым штаммом выявили уже у нескольких человек.

"К сожалению, правительственные лаборатории обнаружили генетические мутации болезни COVID-19, обнаружив ее новый быстро распространяемый штамм в Ираке", - заявил министр здравоохранения Ирака Хасан аль-Тамими.

Он отметил, что новый штамм, который распространился в стране, из Великобритании.

При этом он добавил, что штамм был обнаружен у нескольких иракских детей, но не назвал общего количества лиц, которым поставили диагноз COVID-19 с "новым штаммом".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 16 или 17 февраля COVID-вакцины уже точно будут в Украине и начнется массовая вакцинация украинцев.

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