В Израиле ослабят карантин [ Редактировать ]
Правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Так, с воскресенья откроются спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия. Однако их можно будет посещать только тем, кто получил две дозы вакцины от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина: сколько будут платить нарушители.
Также в Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев.
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