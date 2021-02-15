Правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Так, с воскресенья откроются спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия. Однако их можно будет посещать только тем, кто получил две дозы вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина: сколько будут платить нарушители.

Также в Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев.

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