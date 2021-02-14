Украина абсолютно готова к старту массовой вакцинации населения уже с начала недели, так как выполнены все формальности и Украина ждет только отгрузки COVID-вакцины. Об этом в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются, а также что касается COVID-вакцины компании AstraZeneca сейчас идут технические моменты касательно логистики. Но уже 16 или 17 февраля мы ожидаем вакцину уже в Украине.

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Министр добавил, что Украина выполнили абсолютно все формальности для получения вакцин от коронавируса.

Мы заплатили деньги, у нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки

Степанов также отметил, что для старта первого этапа вакцинации украинцев все мобильные бригады полностью сформированы и подготовлены для начала вакцинации. Также министр добавил, что есть четкий план, по которому будет проводится вакцинация населения.

Общее количество мобильных бригад 572. Сейчас у нас уже есть 347 мобильных бригад - и сразу мы начинаем вакцинацию. У нас есть очень четкий план, который предусматривает, что первый этап вакцинации - это медики, работающие в ковидных больницах, независимо от того, где эти больницы находятся. Также это работники экстренной медицинской помощи, работники мобильных бригад и работники наших лабораторных центров. Остальные медики начинают на втором этапе вакцинироваться

Степанов заверил, что все вакцины которые будет получать Украина - будут исключительно зарегистрированы.

Никто не поставит свою подпись под вакциной, если она опасна. Все вакцины, которые будут в Украине, будут безопасны для людей

Важно, что министр заявил, что 1 млн вакцин от коронавируса Украина получит в феврале, и еще миллион в марте.

Цель - не просто доставить вакцины от коронавируса в Украину, акак можно раньше предоставить доступ к вакцинации всем украинцам

Как ранее сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что ожидает украинцев весной и введут ли снова жесткий карантин.

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина может не получить вакцину от коронавируса Pfizer на следующей неделе.

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