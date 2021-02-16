У Верховній Раді зареєстрували проект Постанови про посвідчення і нагрудний знак депутата місцевої ради.

Відповідним положенням передбачено, що посвідчення депутата місцевої ради може бути виконано у вигляді пластикової картки з безконтактним носієм. Крім того, передбачається відображення на посвідченні матричного коду (двовимірний штрих-код, QR-код) з посиланням на вебсторінку депутата, розміщену на офіційному вебпорталі відповідної місцевої ради.

Як зазначив депутат Київської міськради від фракції "Опозиційної платформи - За життя", перший заступник голови Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Володимир Кравець, - ініціатива непогана, проте має бути підтримана лише в тому випадку, якщо не потребує додаткових бюджетних витрат.

"Впровадження єдиних значків та цифрових карток депутатів – це непогана ідея, якщо вона допоможе зекономити гроші за рахунок обсягів замовлення. Виготовлення десятків тисяч однакових карток і значків має коштувати набагато менше, ніж виробництво унікальних знаків для кожної міської ради", - сказав він.

Проте, якщо реалізація постанови вимагатиме додаткових витрат з місцевих або державного бюджетів, то, на думку депутата, сьогодні є більш пріоритетні завдання, на які потрібно спрямовувати кошти.

"Навантаження на місцеві бюджети наразі і так велике. Це, зокрема, і вирішення тарифних питань, і, вкрай необхідне, в зв’язку з епідемією, фінансування для забезпечення лікарень, зарплати медпрацівникам. Не кажучи вже про чищення доріг, а це - і додаткова техніка, і оплата праці комунальникам, та ін. Тож діджиталізація справа непогана, але у цьому питання трохи не на часі", - вважає депутат.

Для довідки, на сьогоднішній день документами, що регулюють питання про нагрудні знаки депутатів місцевих рад, зразки і опис нагрудних знаків та посвідчень депутатів місцевих рад, є Постанова Президії Верховної ради Української РСР від 20.11.1989 № 8387-ХІ (зі змінами), та Постанова Президії Верховної Ради України від 26.12.1994 № 309/94-ПВ "Про Положення про посвідчення депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів". Зокрема, Постанова № 8387-ХІ передбачає відображення серпа, молота і п’ятикутної зірки на посвідченні та нагрудному знаку депутата, а Постанова № 309/94-ПВ не має опису посвідчення і нагрудного знака депутата місцевої ради.