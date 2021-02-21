"Он был символом одесского Майдана": в Одессе умер известный волонтер и ветеран АТО [ Редактировать ]
В Одесском военном госпитале в ночь на 21 февраля умер известный волонтер и ветеран АТО Владимир Малофеев, известный также как "Дядя Вова". О смерти сообщил волонтер Андрей Танцюра в Facebook.
Стоит отметить, что Владимира Малофеева называли символом одесского Майдана.
Важно, что 17 февраля волонтера госпиталицировали, у него диагностировали онкологию.
Напомним, 14 октябяря в Киеве вооруженный мужчина напад на волонтера АТО - Станислава. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован.
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