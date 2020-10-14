В Киеве изрезали волонтера АТО: мужчина в критическом состоянии [ Редактировать ]
В Соломенском районе Киева, 14 октябяря, вооруженный мужчина напад на волонтера АТО - Станислава, который который раздавал агитационные газеты от партии "УДАР". Злоумышленник нанес волонтеру ножевые ранения в шею. Об этом сообщил Виталий Кличко в Facebook.
Как заявил Кличко, волонтер сейчас в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь.
Кличко также отметил, что полиция сработала оперативно, нападающий задержан, продолжаются следственные действия.
Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона.
Как ранее сообщалось, в Черниговской области произошла стрельба из-за партийной палатки.
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