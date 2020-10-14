В Соломенском районе Киева, 14 октябяря, вооруженный мужчина напад на волонтера АТО - Станислава, который который раздавал агитационные газеты от партии "УДАР". Злоумышленник нанес волонтеру ножевые ранения в шею. Об этом сообщил Виталий Кличко в Facebook.

Как заявил Кличко, волонтер сейчас в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Кличко также отметил, что полиция сработала оперативно, нападающий задержан, продолжаются следственные действия.

Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона.

Как ранее сообщалось, в Черниговской области произошла стрельба из-за партийной палатки.

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