Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля.

Зеленский ввел в состав делегации Украины советника Офиса президента Викторию Страховую. Она будет членом делегации, представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Кроме того, президент вывел из состава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Юлию Свириденко.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.

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