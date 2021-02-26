Зеленский сменил состав делегации Украины в ТКГ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля.
Зеленский ввел в состав делегации Украины советника Офиса президента Викторию Страховую. Она будет членом делегации, представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.
Кроме того, президент вывел из состава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Юлию Свириденко.
Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.
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