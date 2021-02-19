В пятницу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам просмотреть 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Эти сценарии были утверждены в декабре 2019 года.

Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали 5 сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки.

Данилов отметил, что украинские военные всегда готовы к новому заседанию СНБО по урегулированию на Донбассе.

Ранее мы писали о том, что по итогам заседания СНБО были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.