Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский снова отстранил Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда.
Срок отстранения продлили на месяц.
Сообщается, что решение принято согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц", - говорится в документе.
Напомним, в декабре 2020 президент уже отстранял Тупицкого сроком на два месяца. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
Ранее Зеленский отозвал из Рады закон о разгоне КСУ.
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