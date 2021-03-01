Супруга Елизаветы II перевели в другую больницу [ Редактировать ]
В понедельник, 1 марта, супруг королевы Великобритании Елизаветы II - герцог Эдинбургский Филипп покинул больницу Edward VII King в Лондоне и отправился в другое медучреждение. Он продолжит лечение в больнице Святого Варфоломея.
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Отмечается, что медики больницы Святого Варфоломея продолжат лечить принца Филиппа от инфекции. От какой именно - неизвестно, но врачи утверждают, что это не коронавирус.
"Герцог Эдинбургский сегодня был переведен из больницы Edward VII King в больницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проводить анализы и наблюдение за ранее существующим заболеванием сердца", - говорится в заявлении дворца.
В Букингемском дворце добавили, что супруг королевы комфортно себя чувствует и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице как минимум до конца недели.
Ранее мы писали о том, что супруга королевы Елизаветы II срочно госпитализировали в лондонский госпиталь Edward VII King из-за недомогания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Принцесса Евгения родила мужу первенца, а королеве - еще одного правнука
В Великобритании выявили новую разновидность COVID
Они получили первую дозу вакцины от коронавируса
В составе ягоды имеются значительные объемы флавоноидов, они способны противостоять повреждениям ДНК и замедлять обусловленные возрастом изменения
За тиждень Британія почне поступово виходити із тривалого карантину. Водночас обмеження знов посилять у Чехії, там інфікованих найбільше відносно кількості населення