В понедельник, 1 марта, супруг королевы Великобритании Елизаветы II - герцог Эдинбургский Филипп покинул больницу Edward VII King в Лондоне и отправился в другое медучреждение. Он продолжит лечение в больнице Святого Варфоломея.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

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Отмечается, что медики больницы Святого Варфоломея продолжат лечить принца Филиппа от инфекции. От какой именно - неизвестно, но врачи утверждают, что это не коронавирус.

"Герцог Эдинбургский сегодня был переведен из больницы Edward VII King в больницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проводить анализы и наблюдение за ранее существующим заболеванием сердца", - говорится в заявлении дворца.

В Букингемском дворце добавили, что супруг королевы комфортно себя чувствует и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице как минимум до конца недели.

Ранее мы писали о том, что супруга королевы Елизаветы II срочно госпитализировали в лондонский госпиталь Edward VII King из-за недомогания.

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