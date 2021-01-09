Елизавета II получила прививку от COVID-19 [ Редактировать ]
Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививку от COVID-19.
Букингемский дворец, который редко комментирует вопросы здоровья монарха, объявил, что 94-летней главе государства и ее супругу сделали инъекцию.
Издание отмечает, что королева решила обнародовать информацию, чтобы предотвратить спекуляции. Ранее сообщалось, что монарх и ее муж получат вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. В Великобритании активно происходит вакцинация населения - уже более миллиона граждан королевства получили прививку от коронавируса.
Источник подтвердил, что уколы сделал королевский домашний врач в Виндзорском замке, где королева и ее супруг пребывают на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что принцу Чарльзу удалось полностью вылечиться от коронавирусой инфекции.
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