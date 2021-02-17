Супруга королевы Елизаветы II срочно госпитализировали [ Редактировать ]
В среду, 17 февраля, стало известно, что супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу. Его госпитализировали в лондонский госпиталь Edward VII King из-за недомогания.
Отмечается, что недомогание принца Филиппа не связано с COVID-19. В официальном заявлении Букингемского дворца говорится о том, что герцог Эдинбургский попал в больницу вечером вторника, 16 февраля.
"Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха", - заявили в Букингемском дворце.
По информации издания, Филипп приехал в больницу на автомобиле, что свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Королева Елизавета II продолжает пребывать в Виндзоре.
Напомним, первый наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский и его жена Камилла Паркер-Боулз получили первую дозы вакцины от коронавируса. А ранее королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививку от коронавируса. Букингемский дворец, который редко комментирует вопросы здоровья монарха, объявил, что 94-летней главе государства и ее супругу сделали инъекцию.
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