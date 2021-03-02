Верховная Рада ушла на перерыв: Разумков собирает глав фракций [ Редактировать ]
Во вторник, 2 марта, Верховная Рада ушла на перерыв. Спикер Рады Дмитрий Разумков пригласил председателей парламентских фракций и групп к себе в кабинет на совещание.
Поступило заявление о реальном перерыве... представителей депутатских фракций и групп приглашаю в кабинет мой.
Отметим, до этого глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет требовать реального перерыва для обсуждения законопроектов о тарифной политике в Украине. Фракция хотела узнать, будут ли подписи за проведение внеочередного заседания Рады для рассмотрения соответствующих законопроектов.
Как ранее сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.
Читайте также, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.
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