Во вторник, 2 марта, Верховная Рада ушла на перерыв. Спикер Рады Дмитрий Разумков пригласил председателей парламентских фракций и групп к себе в кабинет на совещание.

Поступило заявление о реальном перерыве... представителей депутатских фракций и групп приглашаю в кабинет мой.

Отметим, до этого глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет требовать реального перерыва для обсуждения законопроектов о тарифной политике в Украине. Фракция хотела узнать, будут ли подписи за проведение внеочередного заседания Рады для рассмотрения соответствующих законопроектов.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

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