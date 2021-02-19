Народные депутаты инициируют внеочередное заседание Верховной Рады на следующей неделе, чтобы рассмотреть ветированный президентом Зеленским закон о госслужбе. Об этом он спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в Facebook.

Ряд народных депутатов выступил с предложением провести внеочередное заседание. Как только они соберут необходимое количество подписей - не позднее чем в 3-дневный срок такое заседание будет созвано. Вероятно, оно состоится в начале следующей недели. Есть предложение от депутатов рассмотреть на нем вето Президента на Закон о восстановлении конкурсов на государственную службу.

Напомним, что Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его депутатам со своими предложениями. Глава государства просит исключить из него нормы, ограничивающие выполнение полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое у нас не раз бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принимать немедленно, такое недопустимо.

Также президент хочет, чтобы и.о. министра можно было назначать даже того кандидата, которого не одобрила Верховная Рада.

Ранее сообщалось, что 28 января Верховная Рада отказалась назначить министром энергетики Юрия Витренко.