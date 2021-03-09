Не успела власть на Форуме отрапортовать об успехах в борьбе с эпидемией, как из регионов Украины поступили тревожные новости. Мэр Ивано-Франковска заявил о критической ситуации с заболеваемостью в городе и переполненности больниц. Области одна за другой уходят в "красную зону". Это показатель провала противоэпидемических мер власти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он акцентировал, что ОП-ЗЖ неоднократно призывала принять системные меры для противодействия эпидемии.

"Ни одна из базовых проблем до сих пор не решена. Правительство и парламентское монобольшинство отказались обеспечивать необходимое финансирование медицины. Не решен вопрос кадров и социальной защищенности медицинских работников. В регионах не хватает оборудованных койко-мест. Люди мало доверяют власти и боятся вакцинироваться", - сказал народный депутат.

Политик отметил, что в действиях власти за год эпидемии ничего не изменилось. "Правительство так же манипулирует статистикой и строит непрозрачные посреднические схемы с покупкой вакцин. Графики вакцинации сорваны. Те, кто уже зарегистрировался и хочет получить прививку, пока не могут это сделать. Зато власть пытается заставить вакцинироваться тех, кто от этого по разным причинам отказывается", - акцентировал Юрий Бойко.

Парламентарий подчеркнул, что спустя год, как правительство впервые ввело карантин, в стране нет системной стратегии борьбы с эпидемией.

"Поэтому каждый раз власть пытается от нее убежать. Вот и сейчас мы опять слышим разговоры об очередном локдауне: остановке транспортного сообщения, введении ограничений для бизнеса и граждан. Это не срабатывает. Ситуация только ухудшается. Локдаун заканчивается, и очередная волна накрывает Украину, угрожая коллапсом здравоохранения", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко считает, что государство и политики не имеют права снимать с себя ответственность за здоровье людей и социальную защищенность медиков.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на внесении изменений в бюджет для улучшения финансирования медицины. Мы требуем пересмотра так называемой медицинской реформы Порошенко-Супрун, из-за которой у регионов нет возможностей для борьбы с вирусом. Мы будем требовать отчета о расходовании бюджетного антиковидного фонда и прекращения нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных для медицины. Развитие и работоспособность системы здравоохранения - это критически важная задача. И ее необходимо решать немедленно. Это условие и показатель перспективности нашей страны", - резюмировал политик.