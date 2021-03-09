Те бумаги, которые пришли после окончания срока подачи, приниматься не будут/ фото: freeradio.com.ua

В Украине завершилась регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания. По состоянию на 5 марта 2021 года зарегистрировались 318 946 человек.

Таким образом, в самые популярные предметы ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:

Украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);

Математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании из задач уровня стандарта);

История Украины - 247 109 человек;

География - 147 207 человек;

Английский язык - 122 681 человек;

Биология - 104 664 человека.

Отмечается, что в настоящее время региональные образовательные центры занимаются обработкой документов от абитуриентов, которые к ним приходят. Те бумаги, которые пришли после окончания срока подачи, приниматься не будут. Известно, что наименьшую популярность среди абитуриентов получили физика, химия, немецкий язык, французский язык и испанский язык.

Читайте также, ВНО можно будет сдавать только на украинском языке. Языковой омбудсмен добавил, что большое значение имеет качество тестов самого ВНО, а также качество преподавания.

Кроме того, в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что вскоре будет рассмотрен вопрос проекта постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания. Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы.

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