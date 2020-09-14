Формат ВНО по украинскому языку и литературе изменится с 2021 [ Редактировать ]
В 2021 году внешнее независимое оценивание будет проводиться по украинскому языку и украинскому языку и литературе. Раньше абитуриенты сдавали украинский язык и литературу как один экзамен.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.
Теперь выпускники, которые завершают в 2021 году школы и планируют поступать, будут иметь возможность самостоятельно выбирать, какую работу будут выполнять во время ВНО: или сертификационную работу по украинскому языку, или сертификационную работу по украинскому языку и литературе.
Ранее сообщалось, что экзамен по математике будет обязательным для выпускников с 2021.
по теме
Каникулы у школьников и студентов: в МОН назвали даты
Названы даты каникул у школьников и студентов
Погода на 13 сентября: в Украину возвращается лето
В Украину возвращается лето до 30+
Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони
В умовах "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки, який діятиме в Києві з 14 вересня, столичні школи будуть працювати в очному та змішаному форматах
Українські вчителі можуть залишитися без надбавок
З карантином роботи лише побільшало, працювати стало важче. Втім, інформація про те, що Міністерство освіти частково призупиняє виплату надбавок педагогам - шокувала
Педагогів за порушення карантину каратимуть в’язницею
Міністерство освіти розіслало директорам шкіл лист із суворими вимогами