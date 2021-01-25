В понедельник, 25 января, в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что вскоре будет рассмотрен вопрос проекта постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания (ВНО).

По его словам, депутаты могут рассмотреть документ на этой или следующей пленарной неделе.

Важным вопросом является постановление о премии Верховной Рады для лучших участников ВНО... Я думаю, что в ближайшее время - на этой, или может на следующей неделе мы сможем его рассмотреть.

Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы.

В независимости от социальных условий, того, в какой семье растет ребенок, обеспечить их возможностью достойно учиться в Украине. Не ехать за границу, а здесь учиться, здесь оставаться, помогать развивать наше государство.

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций уже принял решение по соответствующему проекту постановления №4559. Он рекомендует Раде принять документ за основу и в целом. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен.

Ранее "Подробности" сделали материал о бесплатных онлайн-курсах, где можно получить образование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.