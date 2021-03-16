Для украинцев открывается популярный курорт [ Редактировать ]
Источник: AFP
С 25 марта для туристов открываются Сейшельские острова - популярный курорт в Индийском океане. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства здравоохранения страны.
Отдохнуть на Сейшелах смогут туристы со всего мира, за исключением Южно-Африканской Республики. Путешественники будут обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета.
Ограничения для путешественников снимают после проведения массовой вакцинации населения.
Из Киева на Сейшелы с пересадкой в Дохе летает авиакомпания Qatar Airways. Общая продолжительность перелета в одну сторону - 13-14 часов.
C мая 2021 года на Сейшелы начнет выполнять рейсы Turkish Airlines через Стамбул. Вылеты возможны как из Киева, так и Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова.
Ранее сообщалось, что Турция меняет правила въезда: чего ждать украинским туристам с 15 марта.
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