На Сейшелах акула напала на туристку [ Редактировать ]
Туристка из Франции получила серьезное ранение из-за нападения акулы во время плавания на Сейшельских островах. Сообщается, что акула укусила ее за руку у острова Праслин. 45-летнюю туристку доставили в больницу. Об этом сообщает France Info.
"Прошлой ночью ей сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает", - сказал посол Франции на Сейшельских островах Доминик Мас.
Отмечается, что инцидент произошел в разгар туристического сезона. На архипелаге 115 островов, которые известны своими пляжами.
Также указано, что в прошлый раз акула нападала на человека на Сейшельских островах в 2011 году.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии застрелили редкого крокодила.
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