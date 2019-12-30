Туристка из Франции получила серьезное ранение из-за нападения акулы во время плавания на Сейшельских островах. Сообщается, что акула укусила ее за руку у острова Праслин. 45-летнюю туристку доставили в больницу. Об этом сообщает France Info.

"Прошлой ночью ей сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает", - сказал посол Франции на Сейшельских островах Доминик Мас.

Отмечается, что инцидент произошел в разгар туристического сезона. На архипелаге 115 островов, которые известны своими пляжами.

Также указано, что в прошлый раз акула нападала на человека на Сейшельских островах в 2011 году.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии застрелили редкого крокодила.