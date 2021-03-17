В Киеве зафиксирован жуткий рекордный показатель коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 1121 новый случай коронавирусной инфекции, что является наибольшим количеством с начала 2021 года. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 148 831 инфицированного COVID-19. 99 800 человек выздоровели (291 - за минувшие сутки), еще 2961 киевлянин умер (25 - за минувшие сутки). При этом, медики приняли решение о госпитализации 107 человек.
Отмечается, что среди заболевших:
- 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет;
- 406 мужчин, возрастом от 18 до 91 года;
- 83 ребенка - от 2 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (175 человек), Дарницком районе (169 случаев) и Днепровском районе (160 пациентов).
Читайте также, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 11 833 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 489 023 случаев заражения, из них 28 986 смертей и 1 237 676 человек выздоровели.
Кроме того, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 289 летальных случаев от COVID-19. Это максимум с начала пандемии.
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