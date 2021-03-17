В Украине резко возросло число зараженных COVID [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 11 833 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 489 023 случаев заражения. Из них 28 986 смертей и 1 237 676 человек выздоровели.
В том числе, за последние сутки в стране:
- заболели - 11 833 человек,
- выздоровели - 5 467 человек,
- умерли - 289 человека.
Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.
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