В одной из клиник США зафиксировали первый случай рождения ребенка, который имеет антитела к коронавирусной инфекции от вакцинированной матери.

Врачи-педиатры, которые занимались ведением беременности, Пол Гилберт и Чэд Рудник рассказали, что женщина работает в системе здравоохранения и получила прививку препаратом от компании Moderna в рамках кампании по вакцинации медработников. После рождения у ребенка взяли анализ пуповинной крови, который и подтвердил наличие антител.

Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации. Таким образом, есть потенциал для защиты и снижения риска заражения SARS-CoV-2 с помощью вакцинации матери. Этот один небольшой случай приведет к тому, что тысячи младенцев будут рождаться от матерей, вакцинированных в ближайшие несколько месяцев.

Отмечается, что врачи выразили надежду, что их открытие послужит поводом для дальнейшего изучения и определения, как долго продлится эта защита.

Читайте также, в Сингапуре родился первый в мире ребенок с антителами к COVID-19. Собственные антитела матери к вирусу SARS-CoV-2 исчезли, но передались новорожденному, а медики утверждают, что мальчик теперь имеет иммунитет к коронавирусу.

Кроме того, у переболевших коронавирусом обнаружили новые антитела. Сильные антитела способны обеспечить эффективную терапию даже в небольших количествах, а это значит, что их производство будет легче наладить.

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