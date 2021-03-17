Месть за брата: полиция задержала убийцу таксиста на кладбище в Дрогобыче [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полицейские задержали мужчину, причастного к убийству таксиста в Дрогобыче. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.
10 марта на территории кладбища, в собственном автомобиле обнаружили убитым 62-летнего жителя Дрогобыча, о пропаже которого накануне сообщила его жена. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник несколько дней следил за своей жертвой.
Распутывая "клубок" событий, следователи установили, что преступление продумано до мельчайших деталей, а его мотивы - очень личные. Убийца детально изучил распорядок дня таксиста, нанял его для поездки на городское кладбище, где лишил жизни с помощью ножа. После преступления - пошел к могилам своих родственников.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность убийцы. Им оказался 60-летний ранее судимый уроженец Дрогобыча, который долгое время проживал за границей и являлся гражданином другого государства. Мужчина специально вернулся в родной город ради мести. Мужчину задержали посреди ночи по дороге на вокзал.
Задержанный не стал отпираться в совершении преступления и во всем признался. Он обвиняет убитого им человека в смерти своего брата, которая произошла много лет назад.
Реальные мотивы преступления установят следователи, а убийца будет дожидаться суда в СИЗО. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
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