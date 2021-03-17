Полицейские задержали мужчину, причастного к убийству таксиста в Дрогобыче. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

10 марта на территории кладбища, в собственном автомобиле обнаружили убитым 62-летнего жителя Дрогобыча, о пропаже которого накануне сообщила его жена. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник несколько дней следил за своей жертвой.

Распутывая "клубок" событий, следователи установили, что преступление продумано до мельчайших деталей, а его мотивы - очень личные. Убийца детально изучил распорядок дня таксиста, нанял его для поездки на городское кладбище, где лишил жизни с помощью ножа. После преступления - пошел к могилам своих родственников.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили ​​личность убийцы. Им оказался 60-летний ранее судимый уроженец Дрогобыча, который долгое время проживал за границей и являлся гражданином другого государства. Мужчина специально вернулся в родной город ради мести. Мужчину задержали посреди ночи по дороге на вокзал.

Задержанный не стал отпираться в совершении преступления и во всем признался. Он обвиняет убитого им человека в смерти своего брата, которая произошла много лет назад.

Реальные мотивы преступления установят следователи, а убийца будет дожидаться суда в СИЗО. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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