В Дрогобыче надругались над памятником Иоанну Павлу II (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Дрогобыче Львовской области мужчина с топором набросился на памятник Иоанну Павлу II. Вандал отбил пальцы каменному Папе Римскому, до того, как его не задержали. Об этом сообщает управление полиции охраны.
Хулиганом оказался 40-летний местный житель. После расправы над памятником он отправился бродить по улицам, где его и задержала полиция. Открыто уголовное дело по ст. 296 УК Украины - Хулиганство.
Одет вандал был весьма оригинально: в собачьей шубе, казацкой шапке и с лентой для патронов на груди. В руках он держал самодельный топор.
Местные СМИ пишут, что, скорее всего, мужчина имеет проблемы с психикой. Его часто видят в городе в странном наряде - в противогазе и с топором на плече.
Напомним, что летом в Киеве вандалы испортили памятник герою киноэпопеи "Звездные войны" Мастеру Йоде, установленный в ботаническом саду имени Гришко.
Ранее сообщалось, что под Бердянском оригинально декоммунизировали памятник - вместо Ленина установили статую Иисуса Христа.
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