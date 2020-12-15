Вандала часто видят в Дрогобыче в противогазе и с топором на плече Источник: Национальная полиция Украины

В Дрогобыче Львовской области мужчина с топором набросился на памятник Иоанну Павлу II. Вандал отбил пальцы каменному Папе Римскому, до того, как его не задержали. Об этом сообщает управление полиции охраны.

Хулиганом оказался 40-летний местный житель. После расправы над памятником он отправился бродить по улицам, где его и задержала полиция. Открыто уголовное дело по ст. 296 УК Украины - Хулиганство.

Одет вандал был весьма оригинально: в собачьей шубе, казацкой шапке и с лентой для патронов на груди. В руках он держал самодельный топор.

Местные СМИ пишут, что, скорее всего, мужчина имеет проблемы с психикой. Его часто видят в городе в странном наряде - в противогазе и с топором на плече.

Напомним, что летом в Киеве вандалы испортили памятник герою киноэпопеи "Звездные войны" Мастеру Йоде, установленный в ботаническом саду имени Гришко.

Ранее сообщалось, что под Бердянском оригинально декоммунизировали памятник - вместо Ленина установили статую Иисуса Христа.