Що саме чекає на очільника Кремля - глава Білого дому поки що не уточнив.

Назвав речі своїми іменами. Американський президент Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який має відповісти за свої дії. про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Abc News.

Байден зокрема сказав, що говорив із Путіним в січні по телефону і особисто попередив його, що той "заплатить", якщо буде доведено, що Росія втручалася в американські президентські вибори 2020 року.

Що саме чекає на очільника Кремля - глава Білого дому поки що не уточнив.