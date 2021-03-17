Байден назвав Путіна "вбивцею" і пообіцяв кару [ Редактировать ]
Назвав речі своїми іменами. Американський президент Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який має відповісти за свої дії. про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Abc News.
Байден зокрема сказав, що говорив із Путіним в січні по телефону і особисто попередив його, що той "заплатить", якщо буде доведено, що Росія втручалася в американські президентські вибори 2020 року.
Що саме чекає на очільника Кремля - глава Білого дому поки що не уточнив.
по теме
Ідеться про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на території Росії, а також родини Скрипалів у британському Солсбері. Санкції передбачають експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.
Американська розвідка розсекретила доповідь, яку підготувала для перших осіб США. За її підсумками вже обіцяють нові санкції проти Росії. За що покарають Москву?
Білий дім уже місяць, як взагалі не може встановити контакт із КНДР! При чому не спрацьовує жоден канал зв'язку: пробували і листи писати, і мейли, і контактувати через Нью-Йорк, через Організацію Об'єднаних Націй
У Washington Post зазначають: ця ситуація турбує не тільки Вашингтон, а й союзників США. І відсутність контакту між двома президентами пропонують розглядати як виважений політичний сигнал з боку Сполучених Штатів
Новий пакет обмежень Вашингтон готує спільно з Лондоном. Підставою стало використання Росією хімічної зброї речовини "Новічок" проти опозиціонера Олексія Навального, а раніше колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії