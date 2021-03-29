В понедельник, 29 марта, в Тернополе на бульваре Данила Галицкого мужчина устроил стрельбу на детской площадке. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, житель Тернопольской области вышел из бара, и проходя мимо детской площадки, выстрелил в воздух. По словам мужчины, ему не понравилось, что дети шумели на площадке, поэтому он выстрелил из светло-шумового пистолета.

Против мужчины открыли уголовное производство по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит штраф до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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