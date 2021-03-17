В трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек. Еще двое людей пострадали.



Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения.

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах.

Канал отмечает, что убитые были азиатского происхождения. В то же время связь между убийствами пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в Харькове покупка лекарств без рецепта закончилась стрельбой.

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