В Вирджиния-Бич на восточном побережье Соединенных Штатов Америки (США) произошла перестрелка. В результате происшествия погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает местный телеканал WAVY со ссылкой на полицию.

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Инцидент случился на пересечении 20-й улицы и Атлантик-авеню. По словам полицейских, было совершено много выстрелов.

🚨#BREAKING Virginia Beach update



📌#VirginiaBeach l #VA



9 shot, 2 dead, Officer hit by car and multiple suspects detained after shooting in bustling Virginia Beachpic.twitter.com/pWB7W51U4I — R A W S 🚨 L E R T S (@Rawsalerts) March 27, 2021

Когда полиция прибыла на месте происшествия, раздались новые выстрелы. Полиция открыла ответный огонь, злоумышленник был застрелен. Также погибла женщина, которая была случайным прохожим.

Сейчас правоохранители допрашивают нескольких человек. Причина происшествия выясняется.

Chopper 10 over VB oceanfront: Police confirm there are two people dead and numerous others injured after multiple shootings — one of which was officer-involved — at the Virginia Beach Oceanfront Friday night. Details on https://t.co/krcN65dEPW @WAVY_News pic.twitter.com/KBKYVsQWZg — Jeff Myers (@wavyphotog) March 27, 2021

Ранее мы писали о том, что в США произошла стрельба в трех спа-салонах, много жертв.

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