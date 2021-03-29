Глава ГФС Вадим Мельник - едва ли не первый, кто за последнее время начал активную войну против конвертационных центров. Однако выиграна только битва, а не война, ведь теневые дельцы продолжают воровать миллиарды за счет конвертационных центров и обнала.



Об этом пишет экономический эксперт Александр Охрименко в своем посте в Facebook.



"Совсем недавно президент Зеленский подписал Закон о Бюро экономической безопасности, в соответствии с которым должна быть ликвидирована налоговая милиция. Параллельно с этим началось серьезное наступление на так называемый рынок конвертационных услуг, что нельзя не приветствовать", - написал Охрименко.



По словам эксперта, этот процесс начался в середине декабря 2020 года, когда главой ГФС стал Вадим Мельник.



"Ему удалось полностью ликвидировать незаконную деятельность Вячеслава Стрелковского и Василия Костюка, одних из крупнейших конвертаторов Украины. В результате хорошо подготовленной спецоперации силовикам удалось изъять у подельников и их сообщников значительные суммы средств, арестовать счета вовлеченных в незаконную деятельность компаний. Следствие продолжается", - уточнил он.



Вместе с тем, Охрименко добавил, что "праздновать победу" - рано, поскольку активная деятельность налоговой милиции задела только долю теневого рынка конвертационных услуг.



"Другие конвертаторы продолжают работать, и их деятельность только набрала обороты с начала 2021 года. Прежде всего, речь идет о Пуле Евгении Валерьевиче (криминальное прозвище "Пуля"), Стадниченко Игоре Игоревиче ("Стакан"), Карфике Юрии Юрьевиче ("Шарф"), Константине Круглове, Яровом Викторе", - подытожил эксперт.