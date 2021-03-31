Ультиматум від Австрії австрійський канцлер Себастьян Курц пригрозив Єврозоюзу заблокувати закупівлю вакцин. Таким чином він намагається вибороти більше доз для своєї країни. Чому Брюссель проти, і хто має більші шанси на перемогу у цій боротьбі - розкаже Олена Абрамович.

На проблеми, якщо його не дослухаються в Брюсселі, австрійський канцлер натякав ще наприкінці минулого тижня - перед відео-самітом лідерів Євросоюзу. Незадовго до зустрічі він надіслав звернення до Єврокомісії з проханням переглянути механізм розподілу вакцин. А перед самітом заявив наслідки можуть бути відчутні.

Себастьян Курц, австрійський канцлер:

Слово "солідарність" звучить у ЄС дуже часто. І тут намагаються дбати про весь світ. Але те, що одні країни-члени мають значно менше вакцин, ніж інші, на мою думку, велика проблема. І я візьму на себе сміливість сказати, що якщо не буде знайдено рішення, це може завдати такої шкоди ЄС, якої тут давно не бачили.

На мову ультиматумів Себастьян Курц перейшов після саміту. Бо лідери порадились, а посли потім ще й зібрали статистику захворюваності на коронавірус у різних країнах, і вирішили: додаткові дози роздадуть. Але не для Австрії. 70% вакцин розподілять в усіх країнах-членах пропорційно до кількості населення. А ще 30% отримають 5 держав, які попереднього разу замовили найменше вакцин від Пфайзер - це Болгарія, Хорватія, Словаччина, Естонія та Латвія.

Дана Спінант, прес-офіцерка Єврокомісії:

Це частина контракту на 100 мільйонів доз, який доповнить інший договір на 200 мільйонів, підписаний у січні. Тобто мова не йде про новий контракт, а лише про доповнення і корекцію наявного.

Австрійський канцлер, почувши про такий розподіл, пригрозив - заблокує підписання договору. Що не на жарт розізлило низку європейських дипломатів. Адже епідемічна ситуація в Австрії одна з найкращих у ЄС. А за темпами вакцинації Відень у десятці лідерів Європи.

Це свідчить про те, що Курц готовий поставити під загрозу життя 50 мільйонів європейців, щоб отримати щось, що йому навіть не потрібно.

Досліджувати ситуацію взялися юристи Ради ЄС. І в середу вранці заспокоїли усіх схвильованих: окремі країни не можуть заблокувати закупівлю вакцин Євросоюзом. Єдина сфера, де потрібна одностайність, і може бути застосоване вето це схема розподілу доз. Тобто, якщо Австрія хоче більше доз її мають підтримати інші країни-члени. Інакше кожен отримає ту кількість, яку замовляв з самого початку.