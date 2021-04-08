Ивано-Франковская область может перейти в "желтую" зону [ Редактировать ]
Ивано-Франковская область уже завтра может перейти в "желтую" зону адаптивного карантина. При этом в ближайшие два дня из "красной" зоны может выйти Закарпатская область.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в "желтую" зону. Закарпатская область - через день - два также выйдет из "красного" уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны", - заявил он.
Ляшко подчеркнул, что в среднем выход к показателям "желтой" зоны у регионов занимает 3-4 недели.
Ранее у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID.
по теме
Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что карантин может оказаться неэффективным
Карантин в Киеве действует до 16 апреля, пока нет решения о его продлении до 10 мая
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения
Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Запорожской области сложная