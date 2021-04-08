У Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID [ Редактировать ]
Низкие темпы вакцинации в Украине от COVID связаны с тем, что в стране пока недостаточно вакцин. Но нынешняя система при необходимости способна делать в десятки раз больше прививок.
Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Такого больше не будет. Ведь сейчас темпы (вакцинации - ред.) обусловлены тем, что недостаточно вакцин. В апреле ожидаем несколько поставок от различных компаний и от COVAX. Мы понимаем, что построили систему, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки", - отметил Тимошенко.
Отметим, за все время Украина получила только 500 тысяч доз вакцины Covishield и 215 тысяч доз CoronaVac.
Ранее мы писали, что AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации/ Агентство по регулированию лекарственных веществ и медицинских изделий Британии и Европейское агентство по лекарственным средствам завершили оценку крайне редких случаев побочек.
по теме
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал сроки получения следующих партий китайской COVID-вакцины компании Sinovac
Компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса
Вакцины от коронавируса компаний Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на сообщение о том, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызвать тромбоз
В то же время польза от вакцины пока превышает риски