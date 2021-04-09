Понад 19,5 тисяч інфікувань COVID-19 минулої доби в Україні. 419 людей померли від ускладнень. Майже 5 тисяч хворих напередодні ушпиталили. Найвищі показники поширення коронавірусу у Києві, на Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині.

Учора проти COVID-19 вакцинували 18,5 тисяч українців, а загалом, від початку кампанії з імунізації, першою дозою щепили понад 353 тисячі громадян. П'ятеро одержали вже й другу ін'єкцію препарату.