В Україні померли 419 людей від ускладнень COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 19,5 тисяч інфікувань COVID-19 минулої доби в Україні. 419 людей померли від ускладнень. Майже 5 тисяч хворих напередодні ушпиталили. Найвищі показники поширення коронавірусу у Києві, на Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині.
Учора проти COVID-19 вакцинували 18,5 тисяч українців, а загалом, від початку кампанії з імунізації, першою дозою щепили понад 353 тисячі громадян. П'ятеро одержали вже й другу ін'єкцію препарату.
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