Елена Зеленская показала новый имидж в Турции (фото) [ Редактировать ]
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая всегда впечатляет своими элегантными нарядами, поменяла прическу.
Зеленская продемонстрировала свой обновленный образ в Турции, куда накануне прибыла вместе с супругом.
Фотографиями, на которых президента Украины Владимира Зеленского и Елену Зеленскую встречают у самолета, поделился посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.
Елена Зеленская сделал выбор в пользу черного верха и синего низа. Она дополнила образ черной защитной маской. Укороченные волосы первая леди слегка подкрутила, оставив свой привычный пробор на бок.
Визит Зеленского в Турцию
Владимир Зеленский прибыли с официальным визитом в Турцию. Украинский президент встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также под сопредседательством Эрдогана и Зеленского будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Ранее СМИ сообщали, что, вероятно, президенты государств обсудят вопросы оборонного сектора, свободной торговли и туризма.
Ранее писали, как Елена Зеленская в белоснежном костюме встретилась с женой шейха.
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