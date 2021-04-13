Биткоин за сутки побил очередной рекорд [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 13 апреля, стоимость криптовалюты биткоин составила 63 066 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
Так, курс начал рост за день до листинга акций Coinbase в США и устанавливает рекордные показатели для криптовалюты.
Листинг крупнейшей криптовалютной биржи США на Nasdaq в среду считается знаковой победой для сторонников криптовалюты.
В этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего признания ее в качестве инвестиции и средства платежа, а также поскольку инвесторы ищут высокодоходные активы с низкими процентными ставками.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как курс биткоина рухнул на 10% за сутки и продолжает падать. Также напомним, что в честь иридия была назван бренд твердотельных накопителей Goodram – IRDM.
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