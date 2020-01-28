В конце 2019 года производитель Wilk Elektronik SA из Польши анонсировал второе поколение твердотельных накопителей GOODRAM IRDM PRO Gen.2 с увеличенным объемом памяти, новой технологией хранения данных 3D TLC NAND, улучшенным контроллером, что в совокупности должно обеспечить высокую производительность в рамках интерфейса SATA-III.

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Это улучшенная модель серии 2015 года в линейке Iridium PRO, которые уже тогда обладали хорошей производительностью и при этом были весьма доступными для потребителей.

Новые накопители получились не только быстрее, но и получили 5-летнюю гарантию от производителя – это ли не показатель качества.

Среди новинок предлагаются емкости в 256, 512, 1024 и 2048 Гб. Одна из моделей GOODRAM IRDM PRO Gen.2 объемом 1 ТБ попала к нам в редакцию на тестирование.

В прошлый раз мы проверяли, насколько быстрым будет компьютер, с SSD от GOODRAM. В этот раз помимо тестирования на ПК, проверим накопитель при использовании в PlayStation 4 – его цена стала достаточно привлекательной для апгрейда игровой приставки, чего раньше могли себе позволить очень немногие, так что выпал хороший шанс проверить GOODRAM IRDM PRO Gen.2 в "боевых условиях".

Технические характеристики:

Комплектация

Упакован SSD, как положено, в стильно оформленную черную картонную коробочку с фирменным красно-черным оформлением, нанесенным логотипом и названием IRDM PRO.

Производитель также подчеркивает высокую скорость чтения/записи в 560 МБ/с и 540 МБ/с. Также присутствует дополнительное напоминание о 5-летней гарантии.

На обратной стороне есть небольшое окошко, где можно оценить спецификацию накопителя, нанесенную на сам SSD IRDM PRO.

GOODRAM IRDM PRO Gen.2 находится в специальном противоударном пластиковом лотке.

Комплектация минимальна: сам накопитель и рамка для увеличения толщины с 7 мм до 9,5 мм – это необходимо для инсталляции в посадочные места некоторых моделей ноутбуков и PlayStation 4 в том числе.

Особенности конструкции

GOODRAM IRDM PRO второго поколения Gen.2 выполнен в узнаваемом стильнмо красно-черном оформлении с узнаваемым красным логотипом линейки Iridium PRO. Такое оформление идеально подходит для инсталляции в игровые компьютеры, где как правило преобладают подобные цвета.

Новый SSD выполнен стандартном на сегодняшний день формате 2.5" и габаритами 100 х 69,85 x 7 мм, что обеспечивает ему совместимость со всеми ноутбуками и ультрабуками, обладающими подобным слотом.

На тыльной стороне располагается наклейка с технической информацией, указанием модельного и серийного номеров, адреса регистрации (Польша), объема и типа памяти.

Корпус накопителя металлический, что позитивно отражается на его ударопрочных характеристиках.

Подключение осуществляется через стандартный интерфейс SATA III 6 Гбит/с, который обратно совместимом с предшественником прошлого поколения.

Работает устройство на базе новейшего скоростного SATA-контроллера Phison PS3112-S12 с DRAM-буфером Kingston. Эта модель поддерживает все типы флеш-памяти (MLC, TLC и QLC) и коррекции ошибок на основе LDPC-кодирования. В наличии поддержка технологий SMART, APM, NCQ, TRIM.

Использование нового контроллера позволило накопителю повысить пиковую производительность до 100 тысяч IOPS, что должно позитивно отразиться на синтетических тестах (о них ниже).

Емкость накопителя GOODRAM IRDM PRO Gen.2 объемом 1 Тбайт составлена из восьми чипов – в каждом по четыре 64-слойных 256-Гб кристалла TLC 3D NAND (Toshiba). Стоит отметить, что средний жизненный цикл TLC-памяти составляет 5-6 лет, которые и гарантирует производитель. Но если использовать его как просто файловое хранилище или для видеоигр, то его хватит на срок как минимум вдвое дольше.

Конфигурация тестового стенда:

Тестирование

CrystalDiskInfo 8.4.0

Первым тест будет просто диагностический при помощи полезной утилиты CrystalDiskInfo. На момент начала тестирования GOODRAM IRDM PRO Gen.2 наработал всего 13 часов и 30 раз включался – скорее всего его тщательно проверяли перед отправкой в продажу. В режиме бездействия температура модели находится на отметке 26°С.

Копирование файла

Затем проведем два теста копирования одного и того же файла размером 4,9 ГБ с разных накопителей: HDD и SSD NVMe на GOODRAM IRDM PRO Gen.2 1 TB. Во втором случае скорость немного падает поcле заполнения SLC-буфера, но держится стабильно на отметке 500 МБ/с.

Копирование файла 4,9 ГБ с HDD на SSD

Копирование файла 4,9 ГБ с NVMe на SSD

CrystalDiskMark

В бенчмарке CrystalDiskMark 7.0.0 накопитель демонстрирует на 100% заявленные скорости чтения и записи.

ATTO Disk Benchmark

Превосходно себя показал GOODRAM IRDM PRO Gen.2 и в бенчмарке ATTO Disk Benchmark, выдавая предельные скорости, начиная с размера блока 64 КБ - 516 МБ/с на запись и 535 МБ/с на чтение.

AS SSD Benchmark

AS SSD Benchmark - программа-бенчмарк для SSD накопителей, которая многими используется как стандарт для тестов, так как тоже проводит несколько глубоких проверок на скорость чтения и записи. Результаты оказались близкими к CrystalDiskMark, выдавая скорости записи - до 506 МБ/с, чтения - до 524 МБ/с.

HD Tune

HD Tune знаменита своим нагрузочным способом тестирования, оценивая накопитель более реалистично в условиях, близких к реальным. При чтении максимальное значение было 420 МБ/с, а записи – 423 МБ/с.

При чтении график был практически ровный, лишь в нескольких местах были пиковые минимальные и максимальные значения. При записи, несмотря на пилообразный результат, никаких серьезных скачков не замечено. Нагрузка на процессор при записи составляла 14,8%, а при чтении всего 2,7%.

PlayStation 4

Установка SSD в PlayStation 4 Slim реализована очень просто: снимается боковая крышка, вынимается лоток для накопителя, вставляем новый GOODRAM IRDM PRO Gen.2, прикручиваем болтики, вставляем лоток обратно и включаем приставку с инициализацией новой прошивки.

Для тестирования я взял три самые, на мой взгляд, долго загружающиеся игры: "Ведьмак 3", Grand Theft Auto V и Fallout 4.

Результаты показали, что SSD во всех случая дает ощутимый прирост в скорости загрузки:

В "Ведьмаке 3" загрузка ускоряется на 10 секунд

В Fallout 4 загрузка ускоряется на 28 секунд

В Grand Theft Auto V загрузка ускоряется на 28 секунд

Фирменное ПО

Wilk Elektronik SA всем своим клиентам предлагает удобную и очень полезную утилиту OPTIMUM SSD Tool, ссылку на которое можно найти в описании к накопителю (скачать можно по этому адресу).

Это утилита полезна тем, что позволяет провести диагностику GOODRAM IRDM PRO Gen.2, узнать оставшийся ресурс, сделать перенос данных и самое главное – обновить прошивку микроконтроллера.

Интерфейс интуитивно понятный, полностью переведенный на русский язык и не перегружен лишними элементами – все просто и удобно.

Итог

Обновление линейки твердотельных действительно сделало их лучше. Новые модели GOODRAM IRDM PRO Gen.2 исправили слабые места и недостатки предшественников, усилив достоинства. Новый контроллер Phison S12 в паре с производительным DRAM-буфером, которые управляют восьмиканальным массивом памяти, в итоге обеспечивают прием данных со скоростью, превышающей возможности SATA-интерфейса.

Wilk Elektronik SA удалось сделать не только качественный и быстрый твердотельный накопитель, но при этом дешевый – 4280 гривен на момент публикации. В прошлом году о таких ценах на подобный объем можно было только мечтать, а в 2020 году быстрый SSD на 1 ТБ стал доступен для всех, что делает IRDM PRO Gen.2 одними из самых интересных твердотельных накопителей в своем сегменте.

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