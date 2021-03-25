В то время, как Илон Маск вкладывает в биткоины миллиарды и разрешил за них покупать электромобили Tesla, криптовалюта успела достичь своего рекордного пика и начала постепенное падение.

Bitcoin всего за сутки подешевел на 2000 долларов за единицу, а за 11 дней – на 10 тысяч долларов. Самая известная криптовалюта, за 1 BTC которой еще две недели назад давали более 61 тысяч долларов, сейчас стоит чуть больше $51 тысячи.

Несмотря на то, что криптовалюта №1 "стабилизировалась" после падения на 11% в понедельник, некоторые аналитики склоняются к тому, что она продолжит дешеветь и в дальнейшем.

"Рынок уже не так уверен. Все больше трейдеров открывают короткие позиции", — сказано в еженедельном информационном бюллетене норвежской аналитической компании Arcane Research.

Вслед за биткоином ценность Ethereum тоже просела и торгуется на уровне 1580 долларов, за который еще в феврале давали более 2000 долларов.

Что будет с биткоином?

Клиенты-инвесторы Deutsche Bank видят ограниченный потенциал роста биткойнов в 2021 году.

Аналитики ожидают снижения курса криптовалюты до 20-40 тысяч долларов через 12 месяцев. Таковы основные моменты ежемесячного обзора рынка, проведенного немецким кредитором 18-22 марта с участием 520 профессионалов рынка по всему миру.

52% респондентов к концу 2021 года видят цены ниже 60 тысячи долларов за 1 BTC.

69% респондентов считают, что биткойн с большей вероятностью упадет вдвое за 12 месяцев по сравнению с 65% в феврале.

Только 23% респондентов заявили, что когда-либо покупали биткойны для личных инвестиций.

Чуть более 40% респондентов моложе 35 лет купили биткойны по сравнению с 13% респондентов старше 55 лет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla выпустит собственный смартфон для добычи криптовалют. В то же время Nvidia отрапортовала, что майнеры криптовалют приносят им ничтожную прибыль.