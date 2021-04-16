Трехкратная чемпионка Европы по карате из Украины выходит замуж (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Трехкратная чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга, завоевавшая лицензию на Олимпийские игры в Токио, выходит замуж. Об этом 29-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Каратистка опубликовала фото и видео с обручальным кольцом и громадным букетом белых роз.
По фотографиям татуировки удалось выяснить, что избранником Терлюги стал мастер спорта международного класса по карате, тренер Владимир Зарецкий.
Анжелика Терлюга является членом национальной сборной по карате и побеждала на чемпионатах Европы в 2017, 2018 и 2019 годах в весовой категории до 55 кг. Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию - на Олимпийские игры-2020.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский получил черный пояс по карате.
по теме
Перші дози отримали атлети, які представлятимуть Україну на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Токіо цього літа - скільки доз виділили атлетам?
5 апреля возлюбленная 40-летнего актера - актриса и фотомодель Бренда Сонг - родила ему сына. Своего первенца пара назвала Дакота - в честь покойной сестры Калкина, которую в 2008 году в Лос-Анджелесе насмерть сбила машина
Рудольф Фурманов ушел из жизни в возрасте 82 лет
Гарматні залпи пролунали від Лондона до заморської території Гібралтару
Принцу Филиппу было 99 лет, с Елизаветой они были женаты 73 года, у них четверо детей, среди них и принц Чарльз - отец принцев Гарри и Уильяма