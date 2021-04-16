Трехкратная чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга, завоевавшая лицензию на Олимпийские игры в Токио, выходит замуж. Об этом 29-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Каратистка опубликовала фото и видео с обручальным кольцом и громадным букетом белых роз.

По фотографиям татуировки удалось выяснить, что избранником Терлюги стал мастер спорта международного класса по карате, тренер Владимир Зарецкий.

Анжелика Терлюга является членом национальной сборной по карате и побеждала на чемпионатах Европы в 2017, 2018 и 2019 годах в весовой категории до 55 кг. Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию - на Олимпийские игры-2020.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский получил черный пояс по карате.