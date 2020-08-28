Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Кировоградскую область посетил областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва - 2. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, ставшая чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. Она завоевала этот титул в возрасте 9 лет и 3 месяцев.

Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки юных каратистов, после чего они подарили президенту диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс. На нем вышита фамилия главы государства на японском языке и название вида спорта - традиционное карате.

Ранее сообщалось, что на Донбассе трагически погиб мастер спорта по карате.