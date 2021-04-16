В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Наши тезисы четкие и понятные: должны быть выполнены договоренности, достигнутые зимой 2019-го, когда страны - участницы войны и страны, которые помогают с ее окончанием, сидели и говорили за столом. Обязательно должен быть прекращен огонь. А как иначе можно двигаться дальше? В этом году у нас уже погибло почти 30 военных, большинство - застрелены снайперами.

Зеленский также отметил: "Мы настаиваем, что на Донбассе нужно открыть движение через КПВВ, позволить ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста получить доступ на оккупированные территории и помогать заключенным. Также необходимо завершить обмен "всех на всех". Пасха - прекрасный повод, чтобы сдвинуть этот процесс".

Президент также отметил, что им удалось обсудить вопрос оккупированного Крыма.

"Эммануэль Макрон знает, что Крым - это Украина. Я также убежден, что мы должны получить ПДЧ в НАТО. Не мог обсудить этот вопрос с канцлером Меркель, но увидел поддержку президента Макрона. Еще одна наша цель - вступление Украины в ЕС. Мы предлагаем странам Евросоюза подписать декларацию, что свидетельствует о поддержке намерений Украины", - добавил глава государства.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу с Макроном.