Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию охарактеризовал отношения с президентом Эммануэлем Макроном как теплее, чем погода. Зеленский благодарен французскому лидеру за такие отношения.

Об этом он заявил на брифинге в Елисейском дворце.

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"Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - заявил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.

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