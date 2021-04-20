Компания Polaroid сегодня представила новую компактную камеру для мгновенной съемки – Go.

Внешне камера очень похожа на прошлогоднюю Polaroid Now, вплоть до форм-фактора и оптического видоискателя. Однако новинка гораздо меньше по размеру и использует другую пленку, также называемую Go.

Polaroid Go достаточно маленькая, чтобы поместиться в ладони. Размеры составляют 6 на 8,3 на 10,4 сантиметра и заряжается через USB.

Polaroid Go использует принцип "наведи и снимай"

Тем не менее, это чисто аналоговая камера, а значит снимает она на фотопленку. Но не обычную, а специальную, которая делает квадратные снимки – отличительная черта бренда. Упаковка из 8 фотопленок обойдется в 10 долларов.

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Polaroid Go использует принцип "наведи и снимай", а значит с ней справится даже ребенок. В комплект входит зеркало для селфи, чтобы пользователям было проще делать снимки самого себя.

Пример снимка на Polaroid Go

Поддерживается двойная экспозиция, вспышка, чтобы получить лучшие результаты в помещении и на улице.

Фотографы постарше могут взглянуть на это с ностальгией, а молодые фотографы могут попробовать пленочную "ретро" фотографию без необходимости искать место для проявки негативов.

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Новый Polaroid Go уже можно заказать по цене 99,99 долларов. Ожидается, что поставки начнутся 27 апреля.

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