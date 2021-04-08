Fujifilm Instax Mini 40 будет продаваться по $100 Источник: Fujifilm

Компания Fujifilm представила Instax Mini 40 - первую фотокамеру моментальной печати с новыми картриджами Contact Sheet, стилизующими готовые снимки под пленочные. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Fujifilm напоминает, что серия мгновенных фотоаппаратов Instax была выпущена в 1998 году, сейчас мода на них снова вернулась.

Главная особенность новинки - функция Automatic Exposure, которая автоматически оптимизирует выдержку, мощность вспышки и другие настройки в соответствии с условиями съемки. Предусмотрен отдельный режим для съемки селфи и создания макроснимков.

Дизайн Fujifilm Instax Mini 40 выполнен в классическом ретростиле. Корпус покрыт имитацией кожи, а вместе с новой камерой компания выпустила чехол и плечевой ремень в одном стиле с фотоаппаратом.

Новые картриджи Contact Sheet позволяют делать снимки в стилистике контактной печати. Готовые кадры печатаются на листе с черной рамкой и оранжевыми надписями, как у старых пленочных фотографий.

Каждый картридж рассчитан на 10 снимков, которые проявятся спустя пару минут после съемки.

Fujifilm Instax Mini 40 появится в продаже уже в этом месяце по цене $100, каждый картридж Contact Sheet стоит $15.

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