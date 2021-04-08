Fujifilm представила камеру мгновенной печати (фото) [ Редактировать ]
Источник: Fujifilm
Компания Fujifilm представила Instax Mini 40 - первую фотокамеру моментальной печати с новыми картриджами Contact Sheet, стилизующими готовые снимки под пленочные. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Fujifilm напоминает, что серия мгновенных фотоаппаратов Instax была выпущена в 1998 году, сейчас мода на них снова вернулась.
Главная особенность новинки - функция Automatic Exposure, которая автоматически оптимизирует выдержку, мощность вспышки и другие настройки в соответствии с условиями съемки. Предусмотрен отдельный режим для съемки селфи и создания макроснимков.
Дизайн Fujifilm Instax Mini 40 выполнен в классическом ретростиле. Корпус покрыт имитацией кожи, а вместе с новой камерой компания выпустила чехол и плечевой ремень в одном стиле с фотоаппаратом.
Новые картриджи Contact Sheet позволяют делать снимки в стилистике контактной печати. Готовые кадры печатаются на листе с черной рамкой и оранжевыми надписями, как у старых пленочных фотографий.
Каждый картридж рассчитан на 10 снимков, которые проявятся спустя пару минут после съемки.
Fujifilm Instax Mini 40 появится в продаже уже в этом месяце по цене $100, каждый картридж Contact Sheet стоит $15.
Как сообщали "Подробности", Samsung готовит секретный смартфон с камерой 200 МП.
по теме
Первые умные G-Shock работают на операционной системе Wear OS от Google, что позволяет устанавливать различные приложения из Google Play. Отличительная черта GSW-H1000 - два дисплея, которые можно настроить на вывод нужной информации. В продаже G-Shock GSW-H1000 появятся в 2021 году.
Известная украинская исполнительница Аlyona Аlyona выпустила новый альбом Galas
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото
Will.i.am, наиболее известный как фронтмен Black Eyed Peas, разработал проект технологичной маски для защиты от коронавируса
NASA объяснила ситуацию с необычным атмосферным явлением, несвойственным Красной планете