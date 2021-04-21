В среду, 21 апреля, стало известно, что чилийский парламент одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию. Об этом пишет lefigaro.

Законопроект предоставляет пациентам с тяжелыми болезнями самим решать, как они закончат свою жизнь. Пациент должен быть в сознании и в здравом уме, чтобы дать согласие на эвтаназию. Также он может заранее оставить завещание, где сообщит о своем желании.

"Такое право маюуть только люди в возрасте 18 лет и старше, страдающих неизлечимым, необратимым и прогрессирующим заболеванием, без возможности ответа на лечебные процедуры и с ограниченной продолжительностью жизни", - говорится в законопроекте.

Ранее мы писали, что парламент Португалии одобрил законопроект, который разрешает эвтаназию неизлечимо больных и тяжело травмированных пациентов. В ближайшие недели ему предстоит решить, утвердить ли проект закона, наложить ли на него вето, или же направить на пересмотр в конституционный суд.

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