Испания попала в перечь из 7 стран, которые разрешили неизлечимо больным людям добровольно уйти из жизни. Законопроект поддержали депутаты Конгресса.

Против внедрения закона высказался 141 парламентарий, еще двое воздержались. До сих пор эвтаназию кому-то в в Испании наказывалась тюремным сроком до десяти лет. Закон вступит в силу через три месяца с момента принятия, чтобы дать время для создания региональных контрольных комитетов, которые будут рассматривать и санкционировать запросы.

Отмечается, что просить о добровольном умерщвлении могут подавать запрос как граждане страны, так и те, у кого имеется вид на жительство, но перед этим пациент должен оформить целую кипу документов. Его прошение будет рассматривать комиссия в течении 5 недель. За время рассмотрения человек должен дать согласие на свою последнюю процедуру четыре раза. Известно, что медработники имеют право отказаться от исполнения последней воли человека.

Ранее мы писали, что парламент Португалии одобрил законопроект, который разрешает эвтаназию неизлечимо больных и тяжело травмированных пациентов. В ближайшие недели ему предстоит решить, утвердить ли проект закона, наложить ли на него вето, или же направить на пересмотр в конституционный суд.

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